Eski Bolivya Devlet Başkanı Morales'e Suikast Girişimi! Aracı Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce hükümetiyle bir süredir gerginlik yaşayan eski Başkan Evo Morales, Bolivya’nın Shinahota kentinde 27 Ekim Pazar günü yerel saat ile sabah 06.25 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

AFP haber ajansının aktardığına göre; Morales'in aracına 14 el ateş edildi. Saldırıda şoför başından yaralanırken, Evo Morales yara almadan kurtuldu.

'SALDIRI PLANLIYDI'

Olayın ardından açıklama yapan Evo Morales, saldırının planlı olduğunu söyledi. Morales, "Geldiğim arabada 14 kurşun deliği var. Bu planlı saldırının tek hedefi beni öldürmekti" dedi.

HÜKÜMETİ SUÇLADI

Eski Bolivya lideri, suikast girişimi nedeniyle hükümeti suçladı. Morales, iki aracın kendisini yolda durdurduğunu ve arabasına ateş açtığını; bir kurşunun kafasından santimetrelerce öteden geçtiğini ifade etti.