Donald Trump, hakkındaki kötü haberi duyurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki malikanesinden çıkan "gizli belgeler" soruşturması kapsamında aleyhine iddianame hazırlandığını bildirdi.

Donald Trump, hakkındaki kötü haberi duyurdu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'da yaptığı paylaşımda, "gizli belgelerle" ilgili hakkında iddianame hazırlandığını duyurdu.

"Yozlaşmış (Joe) Biden yönetimi, avukatlarıma aleyhime iddianame hazırlandığını bildirdi." diyen Trump, Başkan Biden'ın evinde, bir üniversitedeki ofisinde ve garajında çıkan "gizli belgeleri" hatırlattı.

Gelecek salı günü yerel saatle 15.00'te Miami'deki federal adliyeye çağrıldığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin tarihindeki herhangi bir görevdeki başkandan çok daha fazla oy alan ve şu anda 2024 başkanlık seçimleri için yapılan anketlerde hem Demokrat hem de diğer tüm adaylardan açık ara önde olan eski bir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şeyin gelebileceğini asla düşünmemiştim. Ben masum bir adamım!"

Trump, bugünü ABD için "kara bir gün" şeklinde nitelerken, kendisine hangi suçlamaların yöneltildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

TRUMP'IN MALİKANESİNDEN ÇIKAN GİZLİ BELGELER

Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanları tarafından basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Trump hakkındaki yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına, özel yetkili uzman olarak atanan eski başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği yönünde kendine yöneltilen cezai suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Trump, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump azil ABD
AB ülkeleri anlaştı: Türkler de dahil yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek! AB ülkeleri anlaştı: Türkler de dahil yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek!
Japonya'nın oyuncak satışları ilk kez 1 trilyon yeni aştı Japonya'nın oyuncak satışları ilk kez 1 trilyon yeni aştı
Tavuğa çok daha fazla lezzet katıyor... Tavada mangal tadında kanat tarifinin püf noktaları Tavuğa çok daha fazla lezzet katıyor... Tavada mangal tadında kanat tarifinin püf noktaları
"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda... "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda...
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hakkındaki olumlu / olumsuz yorumlar neler? Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı? Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı?
Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde.: Cinsel hayatınız bitebilir Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde
Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam! Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam!
Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile... Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile...