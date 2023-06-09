Japonya'nın oyuncak satışları ilk kez 1 trilyon yeni aştı

Japonya'nın oyuncak piyasasında satışlar, Mart 2023'te sona eren mali yılda ilk kez 1 trilyon yeni (7,1 milyar dolar) aştı

Son Güncelleme:
Japonya'nın oyuncak satışları ilk kez 1 trilyon yeni aştı

Japonya Oyuncak Federasyonu, Mart 2023'te sona eren 2022 mali yılı kapsamlı ülkenin oyuncak piyasasına yönelik açıklama yaptı.

Buna göre Japonya'nın oyuncak piyasasında satışların toplamı, son yılda mali yılda ilk kez 1 trilyon yeni (7,1 milyar dolar) aştı.

Son artışa, deniz aşırı piyasada "Pokemon" dahil Japon çizgi dizi karakterlerine yönelik güçlü talebin olumlu etki ettiği vurgulandı.

"One Piece" diye tanınan çizgi dizinin oyun kartları satışlarının toplamı, önceki mali yıla kıyasla yüzde 32,2 artışla 234,9 milyar yene (1,6 milyar dolar) çıktı.

Kart oyunları, peluş oyuncaklar, model araçlar kategorisinde satışlar yüzde 6,7 artışla 952,5 milyar yene (6,8 milyar dolar) yükseldi.

Otomat makinelerinde plastik kapsüllerde satılan minyatür oyuncakları satışı yüzde 35,6 artışla 61 milyar yene (437 milyon dolar) çıktı.

Yetişkinlere yönelik üretilen demir yolu ve tren setleri kategorisindeki satışlarda da artış kaydedildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda... "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinin sezon finalinde sarsıcı veda...
AB ülkeleri anlaştı: Türkler de dahil yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek! AB ülkeleri anlaştı: Türkler de dahil yasadışı göçmenler sınır dışı edilecek!
Süre: Sadece 6 saniye! Heykellerin arasındaki gizli adamı bulan dahi sayılıyor Süre: Sadece 6 saniye! Heykellerin arasındaki gizli adamı bulan dahi sayılıyor
Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hakkındaki olumlu / olumsuz yorumlar neler? Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı? Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı?
Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde.: Cinsel hayatınız bitebilir Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde
Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam! Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam!
Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile... Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile...