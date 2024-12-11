Esad'ın Partisinden Kritik Karar: Faaliyetlerini Süresiz Olarak Askıya Aldılar

Suriye’de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin Beşar Esad rejimini devirmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Esad'ın partisi Baas, çalışmalarını süresiz olarak askıya aldığını açıkladı.

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Esad'ın Partisinden Kritik Karar: Faaliyetlerini Süresiz Olarak Askıya Aldılar

Suriye'de cihatçı terör örgütü HTŞ'nin Beşar Esad iktidarını sonlandırmasının ardından Baas Partisi'nden kritik bir karar geldi. Beşar Esad’ın Baas Partisi, bugün çalışmalarını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Partinin gazetesinin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Baas Partisi merkez yönetiminin “parti çalışmalarını ve faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya alma” kararı aldığı belirtilerek, partinin mal varlığının ve fonlarının İçişleri ve Maliye bakanlıklarına devredileceği ifade edildi.

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Kaynak: ANKA

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