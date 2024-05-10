Ermenistan'da 'Paşinyan istifa' sesleri yükseliyor

rmenistan'ın başkenti Erivan'da, Ermeni Kilisesince düzenlenen mitingde, Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme çalışmalarının durdurulması istendi ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası talep edildi.

Mitingde, Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın öncülüğünde "Vatan İçin Tavuş" adıyla bir yürüyüş düzenlendi. Katılımcılar, Paşinyan'ı istifaya çağıran sloganlar attı. Miting sırasında kamyonuyla göstericilerin arasına daldığı belirtilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı veya ölü bilgisi rapor edilmedi. Başpiskopos Galstanyan, geceyi protestocularla meydanda geçireceğini açıkladı.

Ermeni Apostolik Kilisesi, Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkente yürüyüş düzenleyen vatandaşları desteklemek için çağrıda bulundu.