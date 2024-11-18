Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kabinesinde İstifa Depremi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Bakanlar Kurulu'nda yapmayı düşündüğü değişikliklerden hemen önce 2'si bakan 6 üst düzey yetkili istifasını sundu. Paşinyan'ın bugün istifaları kabul etmesi ve yeni atamalar yapması bekleniyor.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kabinesinde İstifa Depremi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Bakanlar Kurulu'nda yapmayı düşündüğü değişiklikler öncesinde bugün 2'si bakan 6 üst düzey yetkili istifa etti. İçişleri Bakanı Vahe Ghazaryan, Bölgesel Yönetimler ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan'ın yanı sıra Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Karen Andreasyan, Devlet Gelirleri Komitesi Başkanı Rustam Badasyan, Soruşturma Komitesi Başkanı Argişti Kyaramyan ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Sasun Haçatryan'ın istifalarını sunduğu belirtildi.

Başbakan Paşinyan, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, bu istifaları kendisinin talep ettiğini ancak bu isteğin "kişisel nedenlerden değil sistem değişikliği" kaynaklı olduğunu belirterek, görevlerinden ayrılanlara hizmetlerinden ötürü teşekkürlerini vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kabinesinde İstifa Depremi - Resim : 1

Başbakan'ın bugün Vatikan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret dönüşünde istifaları kabul etmesi ve görevlerinden ayrılanların yerine yeni atamalar yapması öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 15 Kasım'da başkanlığını yaptığı Bakanlar Kurulu toplantısında kolluk kuvvetlerinin ve yargı sisteminin çalışmalarından duyduğu hoşnutsuzluğu ifade etmiş, bu konuda "sabrının taştığını" dile getirerek yeni kararlar alacağını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

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