Erdoğan'dan Prens Selman'a Togg hediyesi

Erdoğan, resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG'un direksiyonuna geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bırakmak üzere araçla hareket etti.



