Erdoğan'dan Prens Selman'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Erdoğan, Selman'a bir de Togg hediye etti.

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Erdoğan'dan Prens Selman'a Togg hediyesi

Erdoğan, resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG'un direksiyonuna geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bırakmak üzere araçla hareket etti.

Erdoğan'dan Prens Selman'a Togg hediyesi - Resim : 1

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