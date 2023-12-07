Erdoğan, Yunanistan'da: Gündemde vize kolaylığı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Yunanistan'a gitti. Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için '7 günlük turist vizesi' uygulamasının gündemde olduğu belirtildi.

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Erdoğan, Yunanistan'da: Gündemde vize kolaylığı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.

Erdoğan'ın öğle saatlerinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaret kapsamında ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

'VİZE UYGULAMASI BUGÜN AÇIKLANACAK'

Öte yandan Reuters'a konuşan yetkililer, Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için geçici vize uygulamasını yeniden yürürlüğe sokacağını bildirdi. 7 günlük geçici vize anlaşmasının, ikili görüşmelerin ardından açıklanacağı ileri sürüldü. Reuters'ta yer alan haberde, şu ifadeler kullanıldı: "Yetkililer, Yunanistan’ın Avrupa Birliği’nden Türkiye vatandaşlarının Türkiye kıyılarına yakın 10 ada için yedi günlük turist vizesine yeniden başvurabilmeleri için izin aldığını ve bunun iyi niyetin bir kanıtı olarak ziyaret sırasında duyurulmasının beklendiğini dile getirdi."

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