Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle iş birliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi."

Yumurtayı ziyan etmeyin! Besin değerini yok etmeden doğru haşlama tekniği Yumurtayı ziyan etmeyin! Besin değerini yok etmeden doğru haşlama tekniği
BM'den, IMF ve Dünya Bankası'na reform çağrısı yaptı BM'den, IMF ve Dünya Bankası'na reform çağrısı yaptı
Çamaşır suyu lekesi tek hamlede tarih oluyor! Tek kapak bile yetiyor Çamaşır suyu lekesi tek hamlede tarih oluyor! Tek kapak bile yetiyor
Rusya: Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birini vurduk Rusya: Ukrayna ordusunun karar alma merkezlerinden birini vurduk
ÇOK OKUNANLAR
Harvardlı beslenme uzmanı açıkladı: Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin Beyni ele geçirip daha da acıktıran 4 besin
Asla gülmeyi bilmiyorlar: Doğuştan mutsuz 3 burç belli oldu Doğuştan mutsuz 3 burç belli oldu
Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Sadece bir Türk dizisi listeye girebildi Netflix'te haftanın en çok izlenenleri: Sadece bir Türk dizisi listeye girebildi
Cinsellik deyince onlar için akan sular duruyor: Cinselliğe en düşkün burçlar belli oldu Cinselliğe en düşkün burçlar belli oldu
Emekli maaş ve ikramiyeler ödenmeye başlandı: Bayram ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyesi ne kadar?