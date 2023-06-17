Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bölgesel boyutta karşılaşılan meydan okumalarla başarılı mücadelenin yolunun Avrupa Birliği’nin Türkiye’yle iş birliğini güçlendirmesinden geçtiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasına vesile olacağını dile getirdi."