'Epstein Dosyalarında' Demişti... Musk-Trump Geriliminde Flaş Gelişme! Elon Musk Geri Adım Attı

Elon Musk ile Donald Trump arasında vergi indirimi tasarısıyla başlayan gerginlik, sosyal medyada karşılıklı açıklamalarla tırmandı. Musk’ın Trump’ı Epstein dosyalarıyla ilişkilendirdiği paylaşımı ise büyük ses getirdi. Ancak Musk gündem olan o açıklamayı sildi.

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'Epstein Dosyalarında' Demişti... Musk-Trump Geriliminde Flaş Gelişme! Elon Musk Geri Adım Attı
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ABD'li teknoloji milyarderi Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında sosyal medya üzerinden yaşanan tartışma, dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Vergi indirimi tasarısı üzerinden başlayan gerilim, tarafların karşılıklı açıklamalarıyla tırmandı.

Tartışmanın fitili, Trump'ın imzaladığı bütçe tasarısına Musk'ın gösterdiği tepkiyle ateşlendi. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, söz konusu tasarıyı sosyal medya hesabından "iğrenç bir rezalet" olarak nitelendirerek, "Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'Epstein Dosyalarında' Demişti... Musk-Trump Geriliminde Flaş Gelişme! Elon Musk Geri Adım Attı - Resim : 1

Trump ise Musk'ın eleştirilerine yanıt verirken, kendisine olan kişisel sempatisini dile getirmekle birlikte, Musk'ın tepkisinden dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi. Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu, ancak sonradan sorun çıkardı" değerlendirmesinde bulundu. Elektrikli araçlara yönelik zorunlulukların kaldırılmasının Musk'ı rahatsız ettiğini de ekledi.

Bu gelişmelerin ardından Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51'e 49 olurdu. Ne kadar nankör" diyerek, Trump'ın başkanlık seçimindeki başarısında kendi etkisinin büyük olduğunu öne sürdü.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Tartışmanın en dikkat çekici anı ise Musk'ın kısa süre içinde sildiği bir paylaşımda yaşandı. Musk, paylaşımında "Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur" ifadelerine yer verdi.

Bu açıklama, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Musk'ın, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'a ilişkin belgelerde Trump'ın isminin geçtiğini ima ettiği bu paylaşımı kısa süre sonra silmesi dikkat çekti.

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Kaynak: İHA

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