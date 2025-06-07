Çin'in İhracat Kontrol Politikaları AB'ye İletildi

Çin, ihracat kontrol politikalarının AB'ye net şekilde aktarıldığını açıkladı.

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Çin'in İhracat Kontrol Politikaları AB'ye İletildi
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Çin’in ihracat kontrol politikalarının Avrupa Birliği’ne (AB) net şekilde iletildiği bildirildi.

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Wang Wentao’nun Fransa’ya yaptığı ziyaret kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Çin’in ihracat kontrol politikalarının AB'ye net şekilde aktarıldığı ifade edildi. Açıklamada, nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmenin uluslararası kabul görmüş bir uygulama olduğu vurgulanarak, AB’nin endişelerine önem veren Çin’in şartlara uygun başvuruların onay sürecini hızlandırmaya hazır olduğu kaydedildi.

Öte yandan, AB’nin de yapıcı adımlar atarak Çin’e yönelik ileri teknoloji ürünlerinin ticaretini kolaylaştırmasının, güvence altına almasının ve teşvik etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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