Endonezya'da Feci Kaza! 16 Ölü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yolcu otobüsü ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

The Straits Times'ın haberine göre, adanın güneyindeki North Musi Rawas bölgesinde Trans-Sumatra Otoyolu'nda bir yolcu otobüsü, karşı yönden gelen yakıt tankeriyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu yangın çıkan kazada 16 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yerel afet müdahale yetkilisi, otobüsün Lubuklinggau kentinden Jambi kentine doğru yol aldığını belirterek, "Şiddetli çarpışma, birçok kurbanın içeride mahsur kalmasına neden olan bir yangına yol açtı" ifadesini kullandı.

