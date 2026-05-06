Netanyahu'dan Lübnan'a Saldırı Emri: 'Trump'la Görüşeceğim'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyrut’a saldırı emri verdiğini açıkladı. Açıklama, ateşkes tartışmalarının sürdüğü bir dönemde geldi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Çarşamba günü ilerleyen saatlerde Trump'la görüşeceğim. Trump ve ben hemfikiriz, İran’ın en önemli hedefi tüm zenginleştirilmiş uranyumu ortadan kaldırmak ve İran’ın zenginleştirme kapasitesini ortadan kaldırmaktır" dedi.

Netanyahu, "Güvenlik Bakanı İsrail Katz ile birlikte, terör örgütü Hizbullah'ta Radwan Gücü Komutanı'nı ortadan kaldırmak amacıyla şu anda Beyrut'u vurma emri verdim. Radwan teröristleri, İsrailli yerleşimlere ateş açmaktan ve IDF askerlerine zarar vermekten sorumlu. Hiçbir teröristin dokunulmazlığı yok" diye konuştu.

Kaynak: AA

İsrail Binyamin Netanyahu Lübnan
