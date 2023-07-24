Efsane sanatçı Jane Birkin son yolculuğuna uğurlandı

İngiliz şarkıcı ve oyuncu Jane Birkin geçtiğimiz günlerde 76 yaşında hayatını kaybetti. 1960'larda Fransa'da sevilen bir figür haline gelen İngiltere doğumlu sanatçının Paris'te yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Yıldız, Paris'teki Saint-Roch Kilisesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze esnasında Birkin'in seslendirdiği şarkılar çaldı.

"YARATTIĞI BOŞLUĞU HİSSETMEYE BAŞLADIM"

Cenazede Birkin'in efsane aşkı Serge Gainsborg ile birlikteliğinden dünyaya gelen oyuncu kızı 51 yaşındaki oyuncu Charlotte Gainsborg vardı.

Gainsbourg, “Onun yarattığı boşluğu hissetmeye başladım. O benim annem, bizim annemiz” dedi.

Birkin'in Jacques Doillon ile evliliğinden doğan 40 yaşındaki kızı Lou Doillo ise “Sıradan ve makul olmadığın için teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

Jane Birkin'in cenaze törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron da katıldı.

Birkin'in vedasına hayranları ellerinde “Sonsuza kadar Jane” ve “Teşekkürler Jane Birkin” yazılı pankartlarla katıldı.