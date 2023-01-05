Edward Norton'un soyunun Pocahontas'e uzandığı ortaya çıktı

CNN'in haberine göre, ünlülerin kökenlerini araştıran "Finding Your Roots" adlı televizyon programı, ünlü oyuncu Norton'u konuk etti.

Tarihçi Henry Louis Gates Jr., Norton'un soyuyla ilgili son dönemlerdeki tartışmalara değinerek ünlü oyuncunun soyunun Amerika kıtasında 17. yüzyılda yaşamış yerli kabile lideri Şef Powhatan'ın kızı Pocahontas'e uzandığını söyledi.

Gates, Pocahontas'ın Norton'un babaannesi olduğunu vurgulayarak "Senin 12. göbekten babaannen ve deden John Rolfe ve Pocahontas ile direkt bağlantın var." dedi.

Pocahontas'in John Rolfe ile 5 Nisan 1614'te Virginia'da evlendiğini kaydeden Gates, resmi kayıtlara göre, Pocahontas'in bu evlilikten 3 yıl sonra 1617'de öldüğünü ifade etti.

Öte yandan, program, Norton'un 3. göbekten dedesi John Winstead'in ise 7 kişilik köle ailenin de sahibi olduğunu tespit etti.

Norton ise soy tespitinin insanlık tarihinin ne kadar küçük olduğunun farkına vardırdığına işaret ederek, köklerinin ortaya çıkarılan bu kısmının (köle sahibi olunması) "hoşuna gitmediğini" dile getirdi.

Dedesinin köle sahibi olmasının nasıl bir duygu olduğu sorusunu Norton, "Kısa cevap bu tür şeyler rahatsız edici olduğudur ve senin de bundan rahatsız olman gerekir. Bu seninle değil ülke tarihiyle ilgili bir yargılamadır ve her şeyden önce kabul edilip ardından onunla mücadele edilmesi gerekir." diye yanıtladı.

Ayrıca Norton, ailesinin sahip olduğu kölelerin yaşlarının 8'e kadar gitmesi için de "bazen sadece ölmek istersin" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA