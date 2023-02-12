Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Ahbap paylaşımı

Son 100 yılın en büyük deprem felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş Depremi'nde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yardım etmek için dünyanın seferber olduğu faciaya, Rus piyanist Evgeny Grinko da sessiz kalamadı.

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Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Ahbap paylaşımı

Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, sosyal medya hesabında Türkiye'ye baş sağlığı diledi.

''Kalbim bu felaketten etkilenen herkesle'' ifadelerini kullanan Evgeny Grinko, ''Güvenilir organizasyonlar aracılığıyla bağış yapabilirsiniz'' diyerek Haluk Levent liderliğindeki Ahbap Derneği'nin yardım linkini paylaştı.

Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Ahbap paylaşımı - Resim : 1

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