Dünyaca ünlü piyanist Evgeny Grinko'dan Ahbap paylaşımı
Son 100 yılın en büyük deprem felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş Depremi'nde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yardım etmek için dünyanın seferber olduğu faciaya, Rus piyanist Evgeny Grinko da sessiz kalamadı.
Besteleri milyonlarca kişi tarafından dinlenen dünyaca ünlü müzisyen Evgeny Grinko, sosyal medya hesabında Türkiye'ye baş sağlığı diledi.
''Kalbim bu felaketten etkilenen herkesle'' ifadelerini kullanan Evgeny Grinko, ''Güvenilir organizasyonlar aracılığıyla bağış yapabilirsiniz'' diyerek Haluk Levent liderliğindeki Ahbap Derneği'nin yardım linkini paylaştı.
Son Güncelleme: