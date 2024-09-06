Dünya Gündemine Oturan Hırsızlık! İçindeki Cesetle Beraber Tabutu Çaldı

ABD'nin Las Vegas kentinde, 47 yaşındaki Patricia Sierra adlı kadının, cenaze evine gizlice girerek 2 bin 600 dolarlık tabutu çaldığı anlar kameralarca görüntülendi. Camı kırarak içeri giren kadının, tabutu tekerlekli arabayla dışarı çıkardığı görüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre; tabutun içindeki cansız beden daha sonra cenaze evi yakınında yüzüstü şekilde bulundu.

Olay sırasında alkollü olduğunu söyleyen Sierra, tabutu çaldığını hatırlamadığını söyledi. Kadının daha önce de hırsızlık suçlarından ceza aldığı belirtildi.