Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği

Dünya Bankası Türkiye'ye deprem desteği vereceğini duyurdu. Banka, Türkiye'ye 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlayacak.

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye deprem desteği

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı.

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