Dişleri nedeniyle işe başladığı gün kovuldu

Belçika basınındaki haberlere göre, adı açıklanmayan 35 yaşındaki kadın çalışan 2 yıl önce bir sigorta aracı şirketine iş başvurusu yaptı.

İş görüşmesi sırasında Kovid-19 salgını sürdüğü için maske takan ve salgın nedeniyle diş tedavisi de geciken kadının dental sorunları, ilk iş gününde işvereni tarafından fark edildi. Aynı gün kadının işten rızasıyla ayrıldığına dair belge imzalaması ve bir daha işe gelmemesi istendi.

35 yaşındaki kadın ayrımcılıkla mücadele kurumu UNIA'ya başvurdu. UNIA, kadının işvereniyle birkaç kez görüşme talep etti ancak bu talepler reddedildi.

Bunun üzerine kadın, işverenine karşı Aalst kentindeki iş mahkemesinde dava açtı. Dava sırasında işveren, kadının iş görüşmesi sırasında hayati bilgileri sakladığını ve agresif tavırlar sergilediğini savundu.

Hakim, işverenin tazminat olarak 6 aylık brüt ücret ödemesine ve bir daha kişilerin görüntüsü, engeli veya hastalıkları nedeniyle ayrımcılık yapmaması gerektiğine hükmetti.

Kaynak: AA