16 yaşındaki öğrenci, ders sırasında öğretmenini bıçaklayarak öldürdü
Fransa'da bir lise öğrencisi olan 16 yaşındaki genç, ders sırasından öğretmenini bıçakladı. Öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken, öğrenci gözaltına alındı.
Fransa'nın Saint-Jean-de-Luz şehrinde bir lisede görev yapan İspanyolca öğretmeni, 16 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenci gözaltına alınırken, yetkililer öğretmenin olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
DERS SIRASINDA SALDIRDI
Fransız basını, saldırganın öğretmenin ders verdiği sırada sınıfa girdiğini ve saldırdığını belirterek, saldırgan öğrencinin psikolojik sorunları olabileceğine yer verdi.
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