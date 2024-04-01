Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nden gelen görüntüler hakkında sert bir bildiri yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki

Gazze’deki Şifa Hastanesi’nden gelen görüntülere birçok ülkeden tepki yağdı. Türkiye de tepki gösterenler arasında yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nden gelen görüntüler hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “Bu suçları işleyen herkes yargılanacak” denildi.

'Bu Suçları İşleyen Herkes Yargılanacak'

“Gazze’deki Şifa Hastanesi’nden gelen görüntüler, İsrail’in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delilidir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- “İsrail makamlarının son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yerini almıştır.

- Bu suçları işleyen herkes yargılanacak, bu suçlara göz yumanların isimleri tarihe birer kara leke olarak geçecektir.

- İnsanlık vicdanı ile hukuku yok sayan ve küresel barış ve istikrara zarar veren İsrail’i durdurmak uluslararası camianın görevidir.

- BM Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği son ateşkes kararının ve Uluslararası Adalet Divanı’nın açıkladığı ilave tedbirlerin uygulanmasını teminen gerekli önlemlerin vakit kaybetmeksizin alınması gerekmektedir.”

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