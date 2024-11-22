Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohammed Mustafa ile görüştü. Görüşmede, Gazze’de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki durum ele alınırken Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar da değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile Görüştü - Resim : 1

Bakan Fidan, Filistinli gruplar arası uzlaşının önemine değinerek, Türkiye'nin bu konuda süren süreci desteklediğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ile Görüştü - Resim : 2

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Kaynak: ANKA

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