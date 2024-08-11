Deyrizor'da İran Destekli Terörist Gruba Hava Saldırısı

Suriye'nin doğusunda, Deyrizor iline bağlı Meyadin ilçesinde, Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara ait bir araca hava saldırısı yapıldı.

Son Güncelleme:
Deyrizor'da İran Destekli Terörist Gruba Hava Saldırısı

Suriye'nin doğusunda, Deyrizor iline bağlı Meyadin ilçesinde Keşme-Düveyr köyleri arasındaki yolda İran destekli gruplara ait aracı vurdu.

Saldırıda 6 silahlı unsurun öldüğü veya yaralandığı, yaralıların Sükkeriye köyündeki Kudüs Hastanesine sevk edildiği kaydedildi.

DEYRİZOR'DA İRAN DESTEKLİ GRUPLAR

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Şam yönetiminin eline geçti.

Şam yönetiminin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor Kavurucu Sıcakta Hasadı Başladı: Bin TL Kazandırıyor
Batı Şeria’da Araçtan Açılan Ateş Sonucu Bir İsrailli Öldü Batı Şeria’da Araçtan Açılan Ateş Sonucu Bir İsrailli Öldü
Çin: Heniyye Suikastı Ateşkes Görüşmelerini Baltaladı Çin: Heniyye Suikastı Ateşkes Görüşmelerini Baltaladı
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak
ÇOK OKUNANLAR
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı
Pazar Planı Yapanlara Kötü Haber! Meteoroloji 16 İli Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji 16 İli Uyardı, Çok Kuvvetli Geliyor
Instagram Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı Haniye Paylaşımını Anında Kaldırdı