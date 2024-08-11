Batı Şeria’da Araçtan Açılan Ateş Sonucu Bir İsrailli Öldü

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberinde, Batı Şeria’nın Ürdün Vadisi bölgesindeki Mehula Kavşağı yakınlarında seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu bir İsraillinin öldüğü, bir İsraillinin de yaralandığı belirtildi.

İki ayrı noktada iki saldırı düzenlendiğine işaret edilen haberde, birinin 90 numaralı otoyolda, diğerinin ise Tubas kentinin doğusundaki Rotem Yahudi yerleşim birimi yakınında gerçekleştiği vurgulandı.

Israel Hayom gazetesinin haberinde ise, ölen İsraillinin 20'li yaşlarda olduğu ifade edildi.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu’nun haberinde ise, İsrail askerlerinin, saldırıda kullanılan aracı aradığı belirtilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Kaynak: AA