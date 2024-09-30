Dev Banka 'Kayıp Sürecek' Dedi: Dolar/TL İçin Çarpıcı Yıl Sonu Tahmini

Türkiye’de ekonominin yönünün neresi olacağı merak konusu olurken, Almanya’nın finans devi Deutsche Bank’tan dikkat çeken bir analiz geldi. Alman bankasının analizinde Türkiye’de büyümenin yüzde 3 seviyesine düşmesi beklenirken, yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisine de yer verildi.

Deutsche Bank’ın Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay’ın hazırladığı rapora göre, 2024'te iç talepteki ılımlı yavaşlama ile ekonomide bir soğuma beklenildiğine dikkat çekildi. Türkiye’nin büyüme oranının son 5 yılın ortalaması olan yüzde 5’in altında kalacağı ve yüzde 3 olarak gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

'TL DEĞER KAYBEDECEK’

Analizde, Türk Lirası’nda yılın geri kalanında değer kaybı yaşanacağı öngörülürken, dolar/TL’nin de 36 seviyesinde olacağı bekleniyor.

Onay’ın analizinde politika faizinin son çeyreğin ortasına kadar yüzde 50 seviyesinde sabit kalmasını beklediğini belirtilirken, banka ilk faiz artırımını kasımda bekliyor.

TCMB'nin kasımda 250 baz puanlık bir kesinti ile politika faizini gevşetmeye başlamasını ve yıl sonunda politika faizinin yüzde 45 seviyesine çekilebileceğiniöngörüyor.