Demir Kubbe Alarm Veriyor: Hamas'tan İsrail'e Roket Saldırısı

Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i hedef aldı. Hamas'ın İsrail'in Tel Aviv kentini ve banliyölerini iki "M90" roketiyle hedef aldığı saldırıda, can kaybının olmadığı açıklandı.

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Demir Kubbe Alarm Veriyor: Hamas'tan İsrail'e Roket Saldırısı

Hamas'ın silahlı kanadı Gassam Tugayları tarafından bugün yapılan bir açıklamada, Tel Aviv'in kırsal bölgelerinin hedef alındığı bildirildi. Tel Aviv'de patlama seslerinin duyulmasının ardından İsrail medyası saldırıda can kaybı olmadığını aktardı.

Hamas'ın Telegram kanalı üzerinden bugün yapılan açıklamada, Gassam Tugayları'nın, Tel Aviv çevresini 90 kilometre menzilli iki adet M-90 roketiyle hedef aldığı bildirildi. Saldırının “İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırım ve zorunlu yerinden edilmelere” karşı bir misilleme olduğu ifade edildi.

İsrail medyası Tel Aviv çevresinde patlama seslerinin duyuldupunu doğrularken, saldırı sonucunda can kaybı olmadığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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