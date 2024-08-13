ABD’den Onay Geldi: İsrail’e 20 Milyar Dolarlık Silah Satışı Yapacak

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken ABD’den silah onayı haberi geldi. ABD Savunma Bakanlığı, içerisinde savaş uçaklarının da yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verildiğini duyurdu.

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ABD’den Onay Geldi: İsrail’e 20 Milyar Dolarlık Silah Satışı Yapacak

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e milyar dolarlık silah satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu aktardı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye gönderilen onay bildiriminde, silah satışının "İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşı koyma kapasitesini artıracağı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

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