İki ülke, iki tren kazası: Türkiye'de genel müdüre aklama, Yunanistan’da 24 saatlik grev

Yunanistan’da büyük tepkilere yol açan tren faciasının yıl dönümünde sendikaların çağrısı üzerine 24 saatlik grev başladı. Grev nedeniyle tren ve feribot seferleri kesintiye uğrarken, hava yolu firmaları daha önce alınan bir mahkeme kararı nedeniyle greve katılmadı.

Yaklaşık yarım milyon çalışanı temsil eden kamu hizmetleri sendikası ADEDY tarafından yapılan açıklamada, "Bir yıl sonra unutamayacağımızı yüksek sesle haykırmak için sokaklara geri döndük. Sorumluların hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

Toplu taşıma hizmetlerini temsil eden sendikalar, 2010-2018 mali krizi sırasında uygulanan ücret kontrollerinin kaldırılmasını talep ediyor. Kamu sektöründe çalışanlar, 14 yılın ardından ilk kez yapılan maaş artışlarını yetersiz bulmuş ve hükümete tepki göstermişti. Yapılan zamların artan yaşam maliyetlerinin etkisini dengelemek için yeterli olmadığını belirten işçiler, maaşlarına yüzde 10 zam yapılmasını istiyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da taksiciler de dün 48 saatlik greve başlamıştı. Öte yandan, Yunanistan’da bir mahkeme hava trafik kontrolörlerinin protestolarının yasa dışı olduğuna hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Selanik’e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, geçtiğimiz yıl 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği faciada, yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Tren kazasının ardından ülke genelinde protestolar düzenlenmişti.

ÇORLU TREN FACİASINDA GÖREVDEN ALINAN İSİM TEKRAR MÜDÜR YAPILMIŞTI

7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD’nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, yeniden eski görevine getirilmişti. Faciada hayatına kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz karara tepki göstermişti.

Kaynak: İHA