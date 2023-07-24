Çocuğunun cenazesinde ateş açan asker 13 kişiyi öldürdü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ituri eyaletinde, ölen çocuğunun cenaze töreni için gelen kalabalığın üzerine ateş açan kişi, 9’u çocuk 13 kişinin ölümüne neden oldu.
Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Nyakova köyünde çocuğunu kaybeden bir asker, cenaze töreninde kalabalığın üzerine ateş açtı.
Açılan ateş sonucu, taziye için gelen 9’u çocuk 13 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan askeri arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA