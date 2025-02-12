Coca Cola'dan Plastik Şişe Kararı: Trump'ın Vergi Hamlesine Karşı Harekete Geçtiler

ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ithalat vergisi uygulama kararını imzalamasının ardından, Coca Cola'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirketin açıklamasında, alüminyum kutu maliyetinin artması halinde plastik şişe kullanımını artırabilecekleri vurgulandı.

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Coca Cola'dan Plastik Şişe Kararı: Trump'ın Vergi Hamlesine Karşı Harekete Geçtiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ithalat vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından ilk Coca Cola'dan yapılan açıklama dikkat çekti. Dev şirket, alüminyum kutuların maliyetinin artması halinde plastik şişe kullanımını artırabileceğini bildirdi.

Coca Cola şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) James Quincey, yatırımcılarla yaptığı 2024 değerlendirme toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 vergi uygulanmasına yönelik kararıyla ilgili konuştu.

Coca Cola'dan Plastik Şişe Kararı: Trump'ın Vergi Hamlesine Karşı Harekete Geçtiler - Resim : 1

Quincey, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında ithalat vergisi uygulanması kararnamesini imzalamasının ardından alüminyum kutuların maliyetlerinin artması ihtimaline karşı plastik şişeleri daha çok kullanabileceklerini belirtti.

'CİDDİ MALİYETLER DOĞURMAYACAK'

Alüminyum fiyatlarındaki yüzde 25'lik artışın genel üretim sürecinde ciddi maliyetler doğurmayacağını ve paketleme maliyetlerinin toplam maliyetlerin çok küçük bir kısmını oluşturduğunu söyleyen Quincey, "Bu durum yine de önemsiz değil ancak milyarlarca dolarlık ABD iş hacmini kökten değiştirmeyecek." dedi.

Quinsey, getirilen gümrük vergisinin, üstesinden gelinebilir bir miktar olduğunu ifade ederek bu durumun altından mecburen kalkmaları gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, paketleme maliyetlerinin artması durumunda alternatif kanallara yöneleceklerini vurgulayan Quinsey, "Örneğin, eğer alüminyum kutular daha pahalı hale gelirse plastik şişeleri daha fazla kullanabiliriz." diye konuştu.

Trump, dün Oval Ofis'te düzenlenen törende, ABD'nin tüm ülkelerden yaptığı çelik ve alüminyum ithalatına istisnasız tarife uygulanmasını öngören iki kararnameye imza atmıştı.

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Kaynak: AA

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