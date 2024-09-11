Çin'in 'Kayıp' Bakanıyla İlgili Yeni İddia: Nerede Çalıştığı Ortaya Çıktı

Çin'de 2023 yılında görevden alındıktan sonra uzun süre boyunca kamuoyu karşısına çıkmaması nedeniyle hakkında intihar ettiği gibi spekülasyonlar ortaya atılan eski dışişleri bakanı Qin Gang'ın Çin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir yayınevinde çalıştığı öne sürüldü.

ABD'nin The Washington Post gazetesi, iki eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, 2023 yazından bu yana kamuoyunun karşısına çıkmayan Qin Gang'ın iddia edildiği gibi intihar etmediğini, ölmediğini ya da tutuklanmadığını, aksine bir kitapçıda çalıştığını yazdı.

İddiaya göre, Qin Gang, daha düşük profilli bir pozisyonda görevlendirildi. Çin'in en genç dışişleri bakanı olan Gang'ın tutuklanmadığı ancak kariyerinin sona erdiği ifade edilirken, görevden alınma sebebi hiçbir zaman netlik kazanmadı.

Çin analistlerinin yaygın kabul görmüş iddiasına göre, görevden alınan eski bakanın ünlü bir televizyon gazetecisi olan Fu Xiaotian ile evlilik dışı ilişkisinden ABD'de doğan bir çocuğu bulunuyor.

Kaynak: T24