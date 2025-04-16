Çin Açıkladı! Dünyanın En Yüksek Köprüsü Açılıyor
Çin, dünyanın en yüksek köprüsünün ana yapısını tamamladığını açıkladı. 625 metre yüksekliğinde olan köprünün bu yıl açılması öngörülüyor.
Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde inşa edilen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün ana yapısının tamamlandığı açıklandı. Beipan Nehri üzerinde yer alan ve 625 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek köprüsü unvanını taşıyacak olan yapı, 1 bin 420 metre ana açıklığa ve 2 bin 890 metre toplam uzunluğa sahip. Ocak 2022’de başlayan projenin bu yıl tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: DHA
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