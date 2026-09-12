CIA İtiraf Etti, Dünya Şokta: 11 Eylül Saldırıları 3 Yıl Önceden Beyaz Saray’a Bildirilmiş!

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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) gizlilik kararını kaldırarak kamuoyuna açtığı 100 sayfadan fazla günlük brifing belgesi, dünya gündemine bomba gibi düştü.

CNN'in haberine göre, belgelerde eski ABD Başkanları George W. Bush ve Bill Clinton'a sunulan belgelerde, terör örgütü El Kaide tehditlerine ilişkin istihbaratın yer aldığı ve yönetimin "defalarca" uyarıldığı görüldü.

1998 YILINDA 'UÇAKLI SALDIRI' İSTİHBARATI RAPORA GİRMİŞ



10 Eylül 1998 tarihli bir belgede, "... (Dönemin El Kaide elebaşı Usame) Bin Ladin, geçen ay ABD'yi Washington'da kendi topraklarında vurmayı tercih ettiğini söyledi... Afrika'daki bombalı saldırılardan sorumlu olan grup, patlayıcı yüklü bir uçağı ABD'de bir kente uçurabilir" ifadelerinin bulunması dikkati çekti.

'BİN LADİN ABD'DE SALDIRI YAPMAYA KARARLI'

Diğer belgelerde, yıllar boyunca Bin Ladin'in ABD'ye ya da yurt dışındaki Amerikan tesislerine yönelik saldırı planlarına ilişkin uyarılar varken, Washington'da bir alışveriş merkezine saldırma, nükleer bomba malzemeleri temin etme, kimyasal silah saldırıları düzenleme ya da adı gizli tutulan bir Amerikalıyı kaçırmaya yönelik tehditler yer aldı.

"Bin Ladin ABD'de saldırı yapmaya kararlı" başlıklı 6 Ağustos 2001 tarihli istihbarat raporunda ise, El Kaide üyelerinin "yıllardır" ABD'de ikamet ettiği ve gurubun "saldırılara yardımcı olabilecek bir destek yapısına sahip olduğuna" ilişkin ifadeler görüldü.

YAKIN TARİHİN EN KANLI GÜNÜ: 11 EYLÜL 2001

11 Eylül 2001 sabahı New York'un Manhattan bölgesindeki, kentin sembol yapılarından İkiz Kuleler olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi terör saldırılarının hedefi oldu.

Newark, Boston ve Washington'dan havalanıp San Francisco ve Los Angeles'a giden 4 yolcu uçağının kaçırılmasının ardından Los Angeles'a giden American Airlines'a ait yolcu uçağı, yerel saatle 08.46'da New York'taki İkiz Kuleler'in kuzey yönündeki binasına çarptı. Kuzey kulesi alevler içinde yanarken, United Airlines'a ait kaçırılan diğer bir uçak da ilk saldırıdan 17 dakika sonra saat 09.03'te canlı yayında güney kulesine çarptı. İkiz Kuleler'e saldırıların ardından kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına isabet etti.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA