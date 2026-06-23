Çekya'da NATO Zirvesi Krizi Mahkemelik Oldu

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Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Pavel'in başvurusunun alındığı ve değerlendirilmeye başlandığı bildirildi. Başvuru, hükümetin NATO Zirvesi'ne katılacak heyette Pavel'e yer vermeme kararının ardından geldi.

ANKARA'DAKİ ZİRVE TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ

Başbakan Andrej Babis liderliğindeki hükümet, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde Çek heyetine Cumhurbaşkanı'nın başkanlık etmesi yönündeki talebi kabul etmedi. Hükümet kanadı, ülkenin dış politika duruşunu temsil etme sorumluluğunun yürütme organında olduğunu savundu. Başbakan Babis, özellikle savunma harcamaları konusunda ülkesinin karşı karşıya kalabileceği eleştirileri işaret ederek zirvenin Çekya açısından zorlu geçebileceğini ifade etti.

ANAYASAL YETKİLER TARTIŞMA KONUSU OLDU

Çekya'da dış politikanın belirlenmesi anayasal olarak hükümetin yetkisinde bulunuyor. Ancak ülkenin NATO'ya katıldığı 1999 yılından bu yana düzenlenen zirvelerde Çek heyetine çoğunlukla cumhurbaşkanları başkanlık etti. Bu durum, mevcut tartışmayı daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Daha önce Çek ordusunda üst düzey görevlerde bulunan ve 2015-2018 yılları arasında NATO Askeri Komitesi Başkanlığı yapan Petr Pavel, zirvede yer almasının doğal bir görev olduğunu savunuyor. Pavel, hükümetin kararını ülkeyi uluslararası platformlarda temsil etme yetkisini sınırlandırma girişimi olarak değerlendirdi.

UKRAYNA POLİTİKASI GERİLİMİ ARTIRDI

Cumhurbaşkanı ile hükümet arasındaki görüş ayrılıklarının son dönemde özellikle dış politika alanında belirginleştiği belirtiliyor. Pavel, Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesini savunurken, Babis hükümeti bu konuda daha temkinli bir yaklaşım izliyor.

Öte yandan NATO içinde savunma harcamaları konusunda eleştirilerin hedefinde bulunan Çekya, geçen yıl ittifakın belirlediği GSYH'nin yüzde 2'si seviyesindeki asgari harcama hedefini karşılayamadı. NATO üyeleri ise son dönemde savunma bütçelerini daha da artırma yönünde yeni hedefler üzerinde uzlaşmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi