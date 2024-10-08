Canlı Yayında Dünyaya Seslendi: Hizbullah’ın Kilit İsmi İsrail’e Meydan Okudu

İsrail’in Lübnan’a insanlık dışı saldırıları sürerken, Hizbullah lideri Nasrallah başta olmak üzere örgütün üst düzey yöneticilerinin büyük bir bölümü saldırılar sonucunda öldürüldü. Tüm gözlerin çevrildiği Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı açıklamada Tel Aviv yönetimine adeta meydan okudu.

Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Bu süreç ne kadar uzarsa uzasın, bu halk özgürlüğüne kavuşacak. Bu halk özgürlüğü hak ediyor” ifadelerini kullanarak İsrail’in amacına ulaşamadığını söyledi.

Naim kasım açıklamasının devamında, İsrail’in daha çok kaybedeceğini vurgulayarak, “Bu size ders olsun, Netanyahu'ya ders olsun. Bizi asla kontrol altına alamayacaksınız. Bu süreç İsrail'in ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Bütün bölge ülkelerine saldırabilirler" dedi.

ATEŞKES AÇIKLAMASI

Naim Kasım açıklamasında Lübnan Parlamentosu Başkanı Berri’nin ateşkes görüşmeleri için yetkili olduğunu belirterek, "Bu, kimin önce ağlayacağının savaşıdır. Biz ağlamayacağız" dedi.

Kasım, İsrail’in yönetim kademelerini tek tek öldürmesinin ardından Hizbullah'ın organizasyonunun ve yönetiminin hassasiyetle planlandığını söyledi, Hizbullah grubundaki tüm pozisyonların doldurulduğunu bildirdi. Kasım konuya ilişkin, "Sahadaki güçlerimiz arasında tam koordinasyon var. Yeni bir genel sekreter belirleyeceğiz ve hemen duyuracağız. Ancak bu seçimi hemen yapmak savaş nedeniyle zor.

Direnmemiz, ısrar etmemiz için tek çözüm. İsrail 7 gündür Güney Lübnan'da bir ilerleme kaydedemedi” ifadelerini kullandı.

Kasım açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"İran'ın desteğine şüphe duyanlara şunu söylüyoruz. İran direnişe uygun gördüğü şekilde destek veriyor. Peki siz Filistin için ne yaptınız? İran Filistinlilerin Filistin'i savunmalarına yardımcı oluyor. Yemen bu süreçte çok fazla katkıda bulundu, bulanacağına da inanıyoruz."