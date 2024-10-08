Bosna Hersek Felaketi Yaşıyor! Yas İlan Edildi

Bosna Hersek, geçen haftadan beri şiddetli yağışların pençesinde. Meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler için ülke genelinde bir günlük yas ilan edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yas kararı kapsamında ülkede eğlence programlarının yasak olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: DHA