Bosna Hersek Felaketi Yaşıyor! Yas İlan Edildi

Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana neden oldu. Felakette en az 21 kişi hayatını kaybetti, ülkede bir günlük yas ilan edildi.

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Bosna Hersek Felaketi Yaşıyor! Yas İlan Edildi

Bosna Hersek, geçen haftadan beri şiddetli yağışların pençesinde. Meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Bosna Hersek Felaketi Yaşıyor! Yas İlan Edildi - Resim : 1

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybedenler için ülke genelinde bir günlük yas ilan edildiği ifade edildi.

Bosna Hersek Felaketi Yaşıyor! Yas İlan Edildi - Resim : 2

Açıklamada, yas kararı kapsamında ülkede eğlence programlarının yasak olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: DHA

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