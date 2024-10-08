Gazze'de Artık Ölülere Bile Yer Yok! Adım Atılan Her Yer Birinin Mezarı Olabilir

İsrail'in tam bir yıldır aralıksız katliamlar yaptığı Gazze Şeridi'nde artık ölülerin gömülebileceği bir alan bile kalmadı. Bölgede pek çok aile cenazelerini sokak ortalarına, evlerinin avlularına, hatta kaldırımlara gömmek mecburiyetinde. Gazze sokaklarında adım başı rastlanan bu mezarlar, artık yaşanan insanlık suçunun sembolü oldu.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi'nin (Euro-Med) yayınladığı istatistiklere göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında 120'den fazla rastgele toplu mezar oluşturuldu.

FUTBOL SAHASI MEZARI OLDU

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yaşayan Emel el-Esved, İsrail'in ocak ayında düzenlediği hava saldırısında öldürülen ve evlerinin arkasındaki futbol sahasına gömülen kocası Sami ile kayınbiraderi Mustafa'nın mezarlarını her gün ziyaret ediyor.

8 çocuk annesi Emel el-Esved, "Eşim, kız kardeşinin evinden bazı eşyaları getirmesine yardım etmek için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya gitti, kayınbiraderim de ona eşlik ediyordu. Ancak dönüş yolunda işgal uçakları füzeyle onları hedef aldı ve birlikte şehit oldular" dedi.

MEZARLIKLARDA BOŞ YER YOK

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hâlâ pek çok aile sevdiklerini gerçek bir mezarlığa defnedebilmenin fırsatını arıyor. Ancak devam eden bombardıman ve yıkım nedeniyle hareket alanı bulamadıkları için bu mezarlıklara ulaşamıyor ya da ulaşsalar bile aşırı kalabalık nedeniyle boş kabir bulamıyorlar.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki Tevhid Stadyumu, İsrail'in soykırım saldırılarının ilk günlerinden itibaren geçici bir mezarlığa dönüştürüldü. Mahalle sakinlerinden Mahmud Ebu Ful, "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yolları ve hareket eden her şeyi bombalaması nedeniyle halk, ölülerini defnetmek için resmi mezarlıklara ulaşamayınca stadyuma yöneldi" dedi.

Stadyuma şu ana kadar 250'ye yakın cenazenin defnedildiğini aktaran Ful, cenazelerin büyük bir kısmının bugün hâlâ yerinde durduğunu ve resmi mezarlıklara taşınamadığını dile getirdi. Ful, "Bu saatten sonra cenazelerin taşınması, uzman ekipler ve büyük maliyetler gerektiriyor. Şu anda insanlar, temel ihtiyaçlarını zar zor karşılayabiliyor" ifadelerini kullandı.

KÖPEKLER MEZARLARA ZARAR VERİYOR

Ailesiyle birlikte Beyt Hanun'dan Cibaliya Mülteci Kampı'na göç etmek zorunda kalan İbrahim el-Mısri, İsrail ordusunun düzenlediği topçu saldırıda hayatını kaybeden kardeşi Mahmud'u kent mezarlığına ulaşamadıkları için tarım arazisine defnetmek zorunda kaldıklarını belirtti. Başıboş köpeklerin sokaklardaki mezarlara zarar verdiğini söyleyen Mısri, "Sokaklardaki mezarları kazan çok sayıda başıboş köpek nedeniyle her gün mezarları kontrol ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA