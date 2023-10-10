Canlı blog | Hamas Aşkelon'u vurdu, çatışmalar sürüyor

GERÇEK GÜNDEM

Hamas'ın İsrail'e saldırması ve İsrail'in karşılık vermesiyle başlayan savaş, dördüncü gününde de sürüyor. İsrail'in kapsamlı bir kara harekatını ne zaman başlatabileceğine dair tartışmalar yapılıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Hamas'a karşı "çok fazla güç kullanacağını" ifade ederken, ordunun saldırıya verdiği karşılığın "henüz yeni başladığını" söyledi. Netanyahu, dün yaptığı konuşmada, "Biz Hamas'ın kim olduğunu her zaman biliyorduk. Artık tüm dünya biliyor. Hamas, IŞİD'tir. Dünyanın IŞİD’i yendiği gibi biz de onu yeneceğiz. Bu aşağılık düşman savaş istedi ve alacak" diye konuştu. İsrail'in vereceği karşılığın, sivil ölümleri artırabileceğinden korkuluyor. Öte yandan, hastanede hala ağı yaralılar bulunduğu için İsrail'de de can kaybının artış göstereceği düşünülüyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, pazartesi günü yaptığı açıklamada Gazze Şeridi'ni tamamen abluka altına alacaklarını ve bölgeye gıda, yakıt, elektrik ve su girişini komple durduracaklarını belirtti. Hamas da İsrail'in sivilleri uyarmadan yaptığı her hava saldırısı içi bir İsrailli sivili infaz edeceğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nde altyapı yapılan saldırılar nedeniyle büyük zarar görürken, elektrik akışının durdurulmasıyla bölge karanlığa gömüldü.

Britanya, ABD, Fransa, İtalya ve Almanya'nın liderleri, Hamas'ı kınayan ortak bir açıklama yaptı. ABD de bölgeye savaş gemileri ve uçakları göndermenin yanı sıra İsrail'e cephane verecek.

Cumartesi gününden bu yana yaklaşık 900 İsrailli ve 704 Filistinlinin öldüğü açıklandı.

İşte savaşın 4. gününde dakika dakika yaşananlar...

18.46 Lübnan'dan İsrail'e roketli saldırı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 saat önce Lübnan’dan İsrail topraklarına 15 roket fırlatıldığı duyurularak, 4 roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, diğer roketlerin ise boş arazilere düştüğü belirterek, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

17:13 HAMAS, ASKELON'U VURUYOR

Saat 17.13 itibariyle Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları tarafından Aşkelon kentine roket saldırısı düzenlendi Saldırı yaklaşık 1,5 dakika kadar sürdü. İsrail 'in hava savunma sisteminin roket saldırısına müdahale ettiği belirtildi.

15.30 HAYATINI KAYBEDEN İSRAİLLİ SAYISI BİNİ AŞTI

İsrail basınına göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı bini geçti.

10.52 BİR FİLİSTİNLİ GAZETECİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda bir gazetecinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Filistinli gazeteci Hişam en-Nevacihe, Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada yaralandı.

Nevacihe'nin ölümüyle İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci sayısı 3'e yükseldi.

10.01 BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, sahaya asker gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, ABD'nin, ulusal güvenlik çıkarlarını "bu çıkarlar nerede olursa olsun, özellikle de dünyanın o bölgesi de dahil" koruyacağını ve savunacağını söyledi. İsrail'e yapılacak yardımın ilk kısmının yolda olduğunu ifade eden Kirby, "İsrail'in düşmanlarının şu anki durumdan istifade etmeye çalışmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız." şeklinde konuştu.

09.15 PENTAGON YETKİLİSİ: İSRAİL'E SAVUNMA DESTEĞİMİZİ ARTIRIYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail-Filistin çatışması nedeniyle İsrail'e olan savunma desteğini arttırdıklarını ve buna hava savunma sistemleri ve mühimmatların da dahil olduğunu belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere İsrail ve Filistin'deki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden yönetiminin İsrail ile temasını sürdürdüğünü ve en acil ihtiyaçları belirlemeye çalıştığını belirten yetkili,"Her şeyden önce İsrail'in savunmasına desteğimizi arttırıyoruz. Buna hava savunma sistemleri ve mühimmatlar da dahil." ifadesini kullandı. Yetkili, İsrail'e bir an önce ihtiyaç duyduğu mühimmatın ulaştırılması için çalıştıklarını kaydederek, İsrail'in talep ettiği bazı malzemeleri taşıyan uçakların yola çıktığını vurguladı.

09.25 İSRAİL ORDUSU, GAZZE SINIRINDA KONTROLÜ TAMAMEN SAĞLADIKLARINI DUYURDU

İsrail ordusu, "Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduklarını" açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

"Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladık. İsrail topraklarında silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse eminiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada bölgede Kassam Tugayları ile çatışmaların halen devam edip etmediğine açıklık getirilmedi.

09.10 İSRAİL'E 'SOYKIRIM' SUÇLAMASI

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze'de ayrım gözetmeksin sivillerin yaşadığı binaların bombalandığını belirterek, İsrail'i Filistin halkına karşı "soykırım" yapmakla suçladı.

İsrail'in Gazze'de daha önce defalarca "katliam" yaptığını dile getiren Maduro, "Gazze'de ayrım gözetmeksizin sivillerin yaşadığı binalar vuruluyor, her yer bombalanıyor, kadınlar ve çocuklar her gün ölüyor. Dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerime, Hristiyanlara ve Yahudilere sesleniyorum, acil ateşkes için BM'ye çağrıda bulunalım." vurgusu yaptı.

09.07 İSLAMİ CİHAD HAREKETİ: LÜBNAN SINIRINDA 2 İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜK

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesi, İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yönelik sınır üzerindeki sızma saldırısında İsrail'in 300'üncü Tugayı'na bağlı 2 subayın öldürüldüğü, 5 İsrail askerin yaralandığı ifade edildi. İslami Cihad, saldırı sırasında 2 üyesinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

05.12 İSRAİL, GAZZE'Yİ DENİZDEN DE VURMAYA BAŞLADI

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail hücum botlarından kentin sahil kesimlerine onlarca roket atıldı.

Akdeniz kentlerinden Gazze Şeridi'nde, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

04.02 İKİ GAZETECİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh yaşamını yitirdi.

03.05 İSRAİL: LÜBNAN'DAN ÜLKEYE SIZAN KİŞİLERLE ÇIKAN ÇATIŞMALARDA BİR SUBAYIMIZ ÖLDÜ

İsrail, dün Lübnan sınırından ülkeye sızan silahlı kişilerle çıkan çatışmalarda ordu saflarından bir subayın öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Celile Tümeni (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah, Lübnan topraklarından İsrail topraklarına sızan teröristlerle çıkan çatışmada öldü." ifadesine yer verildi.

02.55 UNRWA'DAN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı.

02.42 GAZZE VE BATI ŞERİA'DA ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ve Batı Şeria'daki olaylarda yaşamını yitirenlerin sayılarını güncelledi.

Açıklamada, 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 704'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise yaklaşık 4 bin olduğu kaydedildi.

01.38 ABD, FRANSA, İTALYA, İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN İSRAİL'E DESTEK

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri, "Önümüzdeki günlerde, İsrail'in kendini savunabilmesini sağlamak ve nihayetinde barışçıl ve entegre bir Orta Doğu bölgesinin koşullarını oluşturmak için müttefikler ve İsrail'in ortak dostları olarak birlik ve koordinasyon içinde kalacağız." mesajını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail-Filistin çatışmasını ele almak için yaptıkları görüşmenin ardından ortak bildiri yayımladı. Liderler, İsrail'e olan kararlı desteklerini vurgularken, "Hamas'ı ve korkunç terör eylemlerini kesin bir dille kınadıklarını" bildirdi.

Kaynak: AA