Cani baba dehşet saçtı! Borç vermeyen kızına palayla saldırdı

Brezilya'da bir baba, aracının tamiri için 5.800 TL vermeyen kızını öldüresiye dövdü.

Cani baba dehşet saçtı! Borç vermeyen kızına palayla saldırdı

Brezilya'da yaşayan 33 yaşındaki diş hekimi Bruna Tsuchiya, babasının saldırısına uğradığını açıklayarak yaşadığı şiddetin boyutunu gözler önüne seren fotoğraflarını yayınladı.

Sözcü'nün aktardığına göre; genç kadın, 54 yaşındaki babasının kendisinden bir otomobilin bakım ücreti olan yaklaşık 5.800 TL istediğini söylerken, bunu ödemeyince babasının saldırısına uğradığını açıkladı.

OTELDE PALA İLE KOVALADI

Ailesinin sahibi olduğu otelde babasının pala ile saldırdığını söyleyen ve sırtında kanlı yaralar oluştuğunu belirten Tsuchiya, babasının kendisini otel içinde pala ile kovaladığını ve bir odaya sığınıp kapıyı kilitleyerek kurtulduğunu dile getirdi. Tsuchiya, "Bir kabus yaşadım. Hayatımın sona ereceğini düşündüm ve bir babanın çocuğunu öldüreceğini düşündüm. O böyle bir şey yapmaya nasıl cesaret eder" dedi.

Öte yandan Brezilya medyasına konuşan 54 yaşındaki adam ise kızının kendisine saldırdığını dile getirdi. Brezilya'nın önde gelen medya kuruluşlarından G1, genç kadının annesinin 2023 yılının Kasım ayında eşini aile içi şiddet sebebiyle uzaklaştırma kararı aldırdığını aktardı.

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