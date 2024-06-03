Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama: Alarm seviyesi yükseltildi

Filipinler'deki Kanlaon Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Küllerin 5 kilometreye kadar ulaşması yetkilileri harekete geçirdi.

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda patlama: Alarm seviyesi yükseltildi

Filipinler'in Negros eyaletinin merkez adasında yer alan Kanlaon Yanardağı'nda yerel saatle 18.50'de patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bölgeye volkanik gaz ve küller yağdı. Bu gelişmenin ardından alarm seviyesi ikinci seviyeye yükseltildi.

Patlama öncesinde bölgede küçük ölçekli tektonik depremler kaydedildi.

Phivolcs Direktörü Teresito Bacolcol, patlamaların "volkanik patlamalar" olduğunu ve "daha tehlikeli magmatik patlamalara dönüşebileceğini" söyledi. Patlama sonucu volkanik küllerin dumana karışarak gökyüzüne yükseldiği ve halkın maske takması gerektiği belirtildi.

Negros Eyalet Hükümeti, vatandaşları kül yağışlarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Açık havada maske kullanılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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