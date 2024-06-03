Pakistan'da maden felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen gaz sızıntısı trajik bir kazaya yol açarak 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ketta İl Maden Başmüfettişi Abdul Ghani Baloch'un açıklamasına göre, Ketta yakınlarındaki bir maden ocağında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 11 madenci hayatını kaybetti. Baloch, tüm cenazelerin maden ocağından çıkarıldığını ve hava yoluyla nakledilmeleri için hazırlık yapıldığını da sözlerine ekledi.

Eyalet yetkilileri kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

Kaynak: AA