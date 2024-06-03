Pakistan'da maden felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen gaz sızıntısı trajik bir kazaya yol açtı. Kazada 11 madenci hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Pakistan'da maden felaketi: 11 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bulunan bir kömür madeninde meydana gelen gaz sızıntısı trajik bir kazaya yol açarak 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ketta İl Maden Başmüfettişi Abdul Ghani Baloch'un açıklamasına göre, Ketta yakınlarındaki bir maden ocağında meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 11 madenci hayatını kaybetti. Baloch, tüm cenazelerin maden ocağından çıkarıldığını ve hava yoluyla nakledilmeleri için hazırlık yapıldığını da sözlerine ekledi.

Eyalet yetkilileri kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ve sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı
Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın öldüğüne yönelik iddialar yalanlandı Esma Esad'ın öldüğü iddiaları yalanlandı
Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro dağılıyor! 2 oyuncunun daha çıkışı yapıldı Kızılcık Şerbeti dizisinde kadro dağılıyor! 2 oyuncunun daha çıkışı yapıldı
Claudia Sheinbaum, Meksika'nın ilk kadın başkanı oldu Ülke tarihinin ilk kadın başkanı Claudia Sheinbaum oldu
ÇOK OKUNANLAR
Veriler ortaya koydu, memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti! Memur ve emekli maaşı zammında tablo netleşti
Manisa'da hasadı başladı, fiyatlar tepetaklak oldu: Alıcı bulunamıyor! Hasadı başladı: Alıcı bulunamıyor!
TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
93 yaşındaki medya patronu beşinci kez evlendi 93 yaşındaki medya patronu beşinci kez evlendi
Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı: Çamlıca'da iki villayı parasını ödemeden üzerine geçiren siyasi kim? "Çamlıca'da iki villayı bedavaya alan siyasetçi kim?"