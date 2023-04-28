Burkina Faso'daki terör saldırısı: 33 asker öldü

Burkina Faso'nun doğusunda bir askeri birliğe düzenlenen saldırıda 33 asker yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Burkina Faso'daki terör saldırısı: 33 asker öldü

Burkina Faso'da, ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gourma eyaletinde konuşlu askeri birliğin kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradığı duyuruldu.

Açıklamada, çıkan çatışmada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği buna karşın 33 askerin hayatını kaybettiği ve 12 askerin yaralandığı kaydedildi.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso, 2015'ten bu yana komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların düzenlediği saldırıların hedefi oluyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Sadece 1 yudum içildiğinde bile mide yanmasını yok ediyor! En etkili taktik Sadece 1 yudum içildiğinde bile mide yanmasını yok ediyor! En etkili taktik
ABD’de askeri helikopterler çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı ABD’de askeri helikopterler çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
'Hz. İsa'ya kavuşmak için' aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi 'Hz. İsa'ya kavuşmak için' aç kalıp ölenlerin sayısı 109'a yükseldi
Ütüde oluşan kireç ve lekeleri yok eden yöntem! Çok daha iyi çalışıyor Ütüde oluşan kireç ve lekeleri yok eden yöntem! Çok daha iyi çalışıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi! Hangi parti hangi ilde kazanıyor? İşte seçim akşamı ekranda yayımlanacak haritanın rengi!
'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu 'Seçime 5 gün kala adaylardan biri ölecek' iddiasının perde arkası belli oldu
Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo Son ankette 'ikinci tur' senaryosu: İşte bu pazar seçim olsa Türkiye'nin karşılaşacağı tablo
Onlar her şeyden şikayet ediyor: En huysuz 3 burç belli oldu En huysuz 3 burç belli oldu
Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor Nisan ayı anketinde dikkat çeken sonuçlar: Seçim büyük bir oy farkıyla ikinci tura kalıyor