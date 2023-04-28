Burkina Faso'daki terör saldırısı: 33 asker öldü
Burkina Faso'nun doğusunda bir askeri birliğe düzenlenen saldırıda 33 asker yaşamını yitirdi.
Burkina Faso'da, ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gourma eyaletinde konuşlu askeri birliğin kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradığı duyuruldu.
Açıklamada, çıkan çatışmada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği buna karşın 33 askerin hayatını kaybettiği ve 12 askerin yaralandığı kaydedildi.
Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso, 2015'ten bu yana komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların düzenlediği saldırıların hedefi oluyor.
Kaynak: AA
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