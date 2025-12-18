Brüksel’de Traktörlü Protesto: AB Zirvesi Gölgesinde Tarım İsyanı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Belçika’nın başkenti Brüksel, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığı günlerde binlerce çiftçinin protestosuna sahne oldu. Çiftçiler, AB ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasına ve Birliğin gelecekteki bütçesinde tarım desteklerinin azaltılacağı endişesine karşı sokaklara çıktı.

TRAKTÖRLERLE BAŞKENT KUŞATILDI

Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı’nda toplanan çiftçiler, yüzlerce traktörle Brüksel’in ana arterlerini trafiğe kapattı. AB Komisyonu ve AB Konseyi binalarının bulunduğu Rue de la Loi Caddesi ile çevredeki sokaklar, park edilen traktörler nedeniyle ulaşıma kapandı. Protestolar nedeniyle kent genelinde trafik durma noktasına gelirken, toplu taşımada da ciddi aksamalar yaşandı.

POLİSLE SERT ÇATIŞMA

Gösteriler zaman zaman şiddetlendi. Çiftçilerin AP binasına patates ve yumurta fırlatması üzerine polis müdahalede bulundu. “Tarım” yazılı tabutlar ateşe verilirken, bazı protestocuların polis barikatlarına havai fişek atması tansiyonu daha da yükseltti. Güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

‘ÇİFTÇİ YOKSA GIDA YOK’ MESAJI

Traktörlerin üzerine asılan pankartlar, protestonun temel taleplerini gözler önüne serdi. “Çiftçi yoksa gıda yok”, “MERCOSUR’u durdurun” ve “Daha az Brüksel, daha fazla özgürlük” yazılı dövizlerle AB politikalarına tepki gösterildi. Çiftçiler, özellikle Güney Amerika’dan gelecek daha ucuz tarım ürünlerinin Avrupa’daki küçük ve orta ölçekli üreticileri zor durumda bırakacağından endişe ediyor.

BÜROKRASİ TEPKİSİ

Göstericiler, AB’nin yeni bütçesinde tarımsal desteklerin korunmasını, MERCOSUR ile serbest ticaret anlaşmasından vazgeçilmesini ve çiftçiler üzerindeki bürokratik yükün hafifletilmesini talep etti. Çiftçi temsilcileri, olası kesintilerin kırsal bölgelerde gelir kaybına ve üretimin azalmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

MERCOSUR ANLAŞMASI NEDEN TARTIŞMALI?

AB ile Brezilya, Arjantin, Uruguay, Paraguay ve Bolivya’nın yer aldığı MERCOSUR arasında planlanan anlaşma, 15 yıl içinde iki blok arasındaki ticarette gümrük vergilerinin büyük ölçüde kaldırılmasını öngörüyor. Yaklaşık 25 yıldır müzakere edilen anlaşma, hayata geçmesi halinde 780 milyonluk bir pazarı kapsayacak ve küresel ekonominin yaklaşık dörtte birini etkileyecek.

