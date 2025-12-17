Rusya’dan Ukrayna’ya Bombardıman! 1'i Çocuk 26 Yaralı

Rusya, Ukrayna’nın Zaporijya bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1’i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.

Barış müzakereleri devam ederken, Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürüyor. Zaporijya Bölge Valisi Ivan Fedorov, Rusya’nın düzenlediği 3 hava saldırısında iki apartmanın hasa gördüğünü ve 1’i çocuk olmak üzere toplam 26 kişi yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir kez daha sivil yerleşim yerleri olan evler, okullar ve günlük yaşam alanları kasıtlı olarak hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, saldırı sonrası bazı dairelerde yangın çıktı.

Kaynak: İHA

Rusya Ukrayna
