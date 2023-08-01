Bradley Cooper greve destek amacıyla yeni filmini tanıtmayacak

Bradley Cooper, grevde olan oyunculara destek amacıyla, başrol oyuncusu ve aynı zamanda hem senaristi hem de yönetmeni olduğu yeni filmi "Maestro"nun Venedik galasına katılmayacak.

Bradley Cooper greve destek amacıyla yeni filmini tanıtmayacak

Ünlü aktör Bradley Cooper, hem başrol oyuncusu hem yönetmeni hem de senaristi olduğu "Maestro" adlı yeni filminin, gelecek ay 2023 Venedik Film Festivali'nde yapılacak olan prömiyerine katılmayacak. 48 yaşındaki Amerikalı yıldız, bu kararı, grevde olan Hollywood oyuncularına destek vermek için aldı.

63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grev yapıyor. Mayıs ayında greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil olmuştu. Beyazperde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları Birliği (SAG-AFTRA) maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev başlatmıştı.

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyazperde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak. Biyografik film "Maestro"da Leonard Bernstein karakterini canlandıran Bradley Cooper ise, filmin aynı zamanda yönetmeni olduğu için tanıtımını yapma hakkına sahip. Ancak, ünlü aktör, oyuncularla dayanışma amacıyla filminin tanıtımına katılmayacak.

DEV YAPIMLAR DURDU

Grev nedeniyle pek çok dev yapımın çekimleri durdu. Deadpool 3'ün seti çalışmazken; Avatar, Star Wars ve Avengers'ın vizyon tarihleri ertelendi. Stranger Things, Family Guy ve The Simpsons gibi dizilerin devam sezonlarının da bu grevden etkileneceği öngörülüyor.

EMMY ÖDÜLLERİ ERTELENDİ

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri de grev nedeniyle ertelendi. Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle ödül töreni ileri bir tarihte gerçekleşecek.

Etiketler
Hollywood
Hindistan’da köprü inşaatında vinç devrildi: 17 ölü Hindistan’da köprü inşaatında vinç devrildi: 17 ölü
"Vücuttaki tüm tüylerin kökünü kazıyor, tek damla bile yeterli! En kolay tüy alma yöntemi." "Vücuttaki tüm tüylerin kökünü kazıyor, tek damla bile yeterli! En kolay tüy alma yöntemi."
KKTC Başbakanı Üstel'den İstanbul'a 'sır dolu' ziyaret: Hiçbir açıklama yapılmadı KKTC Başbakanı Üstel'den İstanbul'a 'sır dolu' ziyaret
Hafızayı koruyan ve güçlendiren süper besin! Üç beş adet yemek yetiyor Hafızayı koruyan ve güçlendiren süper besin! Üç beş adet yemek yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş açıkladı: Dolar neden çakılı kaldı? Dolar neden çakılı kaldı?
İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı: Mutlaka tepki verir İslam Memiş'ten dolar yatırımcılarına uyarı
Onlarla sakın tartışmayın! Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu Sakin kalamayan kavgacı 5 burç belli oldu
Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu Hiçbir kanal İbo Show'u istemedi: İbrahim Tatlıses çareyi böyle buldu
26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor 26 yıllık Türk firması iflas etti. Çalışanlar işsizler kervanına katılıyor