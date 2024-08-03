'Bombayla Suikast' İddialarına Hamas'tan Yanıt: Haniye Nasıl Öldürüldü?

İran'ın başkenti Tahran'da suikastla öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla öldürüldüğü iddia edilirken, Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi farklı bir açıklama yaptı.

Kaddumi, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Odanın dışarıya bakan duvarlarının ve tavanının (patlama sonucu) yıkıldığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla mekana dışarıdan füze veya mermi isabet etti. Tabii bu teknik raporlarla belirlenecek" dedi.

İran'daki ilgili kurumlardan şu ana kadar Haniye'nin nasıl öldürüldüğüne dair resmi açıklama yapılmadığına işaret eden Kaddumi, teknik ekibin, gerçekleri ortaya çıkarmak için yoğun şekilde çalıştığını ancak henüz yeni bir sonuca ulaşamadığını söyledi.

'TAHRAN'DA SIK KALDIĞI BİR YERDİ'

Kaddumi, "Haniye'nin kanı henüz kurumadı. Defnedileli çok kısa bir süre oldu. Bu nedenle bu konuda bilimsel raporun çıkması için henüz erken. Biz de İran'daki kardeşlerimizi bekliyoruz, bakalım ne diyecekler" diye konuştu.

Haniye'nin Tahran ziyareti ve kaldığı mekanla ilgili de konuşan Kaddumi, "Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreninden döndük. Tören sonrası Haniye ve İran İslami Şura Meclisi'nden törene katılanlar Cumhurbaşkanı ile akşam yemeğine davetliydi. Haniye daha sonra Tahran'a geldiğinde sıklıkla kaldığı ikametgahına gitti" ifadelerini kullandı.

Söz konusu mekanın, başbakanlar ve dışişleri bakanları gibi üst düzey misafirlerin ağırlandığı bir yer olduğunu kaydeden Kaddumi, "Haniye 4. katta kaldı. O katta başkaları da vardı yani sadece Heniyye'ye tahsis edilmiş değildi. Burası bizim ağırlandığımız devlete ait bir mekandı" diye konuştu.

'ORTAYA ATTIKLARI HİKAYE SAÇMALIK'

New York Times'ın suikastla ilgili iddialarının doğruluğunu sorgulayan Kaddumi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"New York Times muhabiri acaba o bombayı kendisi mi yerleştirdi, yoksa hedef alınan mekanla ilgili ellerinde resmi ve fotoğraflı raporlar mı var? Bu mantıksız bir iddia ve hiçbir bilimsel veriye dayanmıyor. Ortaya attıkları hikaye tam bir saçmalık. Şehit (Heniyye), eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi öldüğünde de aynı yerde misafir edildi. O zaman suikast neden şimdi gerçekleşti? ABD'den yeşil ışık şimdi geldiği için mi, yoksa o vakit onu öldürmemeye dikkat ettikleri için mi?"