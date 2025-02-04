BM'den 'İsrail' Tepkisi! Uluslararası Hukuk İhlal Ediliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, "Gazze'de ateşkesin ardından İsrail ordusu, işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırdı. Bildiğiniz gibi Gazze neredeyse tamamen yok edildi. İsrail ordusunun Batı Şeria'yı da Gazze'ye dönüştürme riski konusunda endişeli misiniz? Bu olasılığı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

"BM İnsan Hakları Ofisi, Batı Şeria'da devam eden kapsamlı (saldırı) operasyon ve bunun hem şiddet hem de yerinden edilme açısından Filistinli topluluklar üzerindeki yıkıcı etkisi konusunda endişelerini defalarca dile getirdi." ifadesini kullanan Laurence, hava saldırıları ve binlerce kişinin zorla yerinden edildiğine dair günlük raporların, uluslararası hukukun devam eden ihlallerini gösterdiğini bildirdi.

Laurance, Cenin, Tubas ve Tulkerim kentlerinde devam eden saldırıların başlangıcından bu yana, İsrail güvenlik güçlerinin 3'ü çocuk 39 Filistinliyi öldürdüğünü kaydetti.

Sözcü Laurance, "İsrail'e uluslararası yasal yükümlülüklerini hatırlatıyor, tüm ölümler dahil uluslararası hukukun tüm ciddi ihlallerini durdurması, bunları soruşturması ve anlamlı bir hesap verebilirlik sağlaması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA