BM Genel Sekreteri, gelişmiş ülkelere 100 milyar dolarlık sözlerini hatırlattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen BM En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nın açılışında gelişmiş ülkelerin iklim krizi hakkında taahhütlerini hatırlattı.

BM Genel Sekreteri, gelişmiş ülkelere 100 milyar dolarlık sözlerini hatırlattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda diğer ülkelere yıllık 100 milyar dolar finansman sağlama taahhüdünü yerine getirmelerini istedi.

Guterres, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen BM En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nın açılışında konuştu.

İklim felaketlerinden kaynaklanan her 10 ölümden 7'sinin en az gelişmiş ülkelerde meydana geldiğini vurgulayan Guterres, "Gelişmiş ülkeler, iklim değişikliğine uyum sağlayabilmeleri ve dayanabilmeleri için en az gelişmiş ülkelere verdikleri desteği güçlendirmelidir." dedi.

Guterres, bu kapsamda gelişmiş ülkeler tarafından yıllık 100 milyar dolar toplama taahhüdünün yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri, konuşmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Hükümetler, iş dünyası ve sivil toplum, krizin ön saflarında yer alanlara iklim adaleti sağlamalıdır. Sahte vaatler çağı artık sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Gelişmiş ülkeler 2009'da gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelesine destek için 2020 itibarıyla yıllık 100 milyar dolar finansman sağlamayı taahhüt etmişti. Ancak taahhüt edilen iklim finansmanı şimdiye kadar istenen seviyede gerçekleşmedi.

Katar'da düzenlenen BM En Az Gelişmiş Ülkeler Beşinci Konferansı, 9 Mart'a kadar devam edecek.

Konferansa aralarında devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, üst düzey yetkililer, iş insanları, bölgesel ve küresel kuruluş, kurum ve şirketlerin temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 6 bin kişinin katılması bekleniyor.

 
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