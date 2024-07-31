Bir Suikast Girişimi de Sudan'da

Sudan’ın doğusunda bulunan bir üste, ordu komutanının ziyareti sırasında drone ile saldırı gerçekleştirildi.

Sudanlı kaynakların açıklamasına göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah el-Burhan'ın suikast girişiminden kurtulduğu bildirildi.

Abdülfettah el-Burhan’ın, bir askeri akademinin mezuniyet töreni için askeri üste bulunduğu belirtildi.

Sudan ordusundan yapılan açıklamada, Sudan'ın Kızıldeniz eyaletindeki fiili başkent Port Sudan'a yaklaşık 100 km uzaklıktaki Gibet ordu üssünde bir mezuniyet töreninde gerçekleştiği ve beş kişinin öldüğü bildirildi.

Saldırı, orduya bağlı dışişleri bakanlığının ABD'nin Ağustos ayında İsviçre'de yapılacak görüşmeler için yaptığı daveti şartlı olarak kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.