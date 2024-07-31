Haniye'nin Öldürülmesine Dünyadan Tepkiler: Siyasi Bir Cinayet!

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırı sonucu öldürüldü. Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Haniye’nin ölümünü doğruladı. Yapılan açıklamalarda olayın soruşturulduğu ve soruşturma sonucunun yakında kamuoyu ile paylaşıldığı belirtildi.

Haniye'nin ölümünün doğrulanmasının ardından tepkiler art arda geldi. İşte o saldırıya dünyadan tepkiler...

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Haniye'nin Tahran'da şehit olması Tahran ile Filistin arasındaki derin ve kırılmaz bağı güçlendirecek" dedi.

RUSYA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Haniye suikastının ardından yapılan açıklamada, "Hamas liderinin öldürülmesi tamamen kabul edilemez bir siyasi cinayettir" denildi.

ABBAS: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Hamas lideri Haniye'nin Tahran’da öldürülmesini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.

CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük" ifadesi kullanıldı. Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.

ABD SAVUNMA BAKANI: ORTA DOĞUDA SAVAŞ KAÇINILMAZ DEĞİL

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bölgeyi savaşa sürükleyecek bir durum var mı?" sorusuna "Orta Doğu'da geniş bir savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Austin ayrıca, ABD'nin İsrail'e saldırılması durumunda onu savunmaya devam edeceğini söyledi.

İSRAİL ORDUSU YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye’ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, "Haniye'nin Tahran'da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, "Bu konuda yorum yapmıyoruz" şeklinde cevap verdi.